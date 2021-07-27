Наразі на Олімпійських іграх 2020, які проходять у Токіо, лідирують США. Американські спортсмени здобули 19 нагород, вісім золотих, дві срібні та всім бронзових.

На другому місці у рейтингу – збірна Японії. На рахунку японців уже 13 медалей, з них вісім золотих, дві срібні та три бронзові.

Китай на третьому місці, попри те, що у них, як і у США, 19 нагород – сім золотих, п’ять срібних та сім бронзових.

Українським професійним спортсменам за цей час вдалося завоювати три бронзи, тож наша держава наразі перебуває на 42-му місці. Україна поділила позицію у списку з двома іншими країнами – Казахстаном та Німеччиною.

Також до першої п’ятірки увійшли Росія та Велика Британія. У десятці лідерів – Австралія, Південна Корея, Республіка Косово, Італія та Канада.

Літня Олімпіада в Токіо стартувала 23 липня. У змаганнях братимуть участь 157 атлетів України, які представляють 25 видів спорту. Це вже сьома Олімпіада за часи української незалежності. Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися торік, однак їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей. Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика. Факти ICTV зібрали головне про Олімпійські ігри 2020 у Токіо.