Я задоволений: плавець Романчук про свій рекорд Олімпіади-2020 у Токіо

Плавець Михайло Романчук 27 липня встановив рекорд Олімпіади у півфінальному запливі на 800 м вільним стилем та отримав перемогу. Український спортсмен прокоментував свій вихід у фінал Олімпіади-2020 у Токіо та поділився думками про виступ суперників.

– Поки що все добре. Завтра день відпочинку, а післязавтра – фінал. Я задоволений, – наголосив Романчук.

За словами плавця, зараз одні думки про роботу, яку треба виконати гарно.

Також Михайло прокоментував і виступи інших півфіналістів у запливі, які пройшли турнір. Брали участь у змаганні, зокрема українець Сергій Флоров, німець Флоріан Вельброк та австрієць Роберт Фінке.

– Усі суперники досить імениті, це задає тобі тон. Звичайно, що хочеться виграти, – додав спортсмен.

Окрім того, Романчук подякував українцям за підтримку та закликав продовжувати вболівати за наших спортсменів на Олімпійських іграх 2020 у Токіо.

– Дуже дякую всім українцям, які дивляться та підтримують усю нашу збірну, незалежно від виду спорту. Вболівайте за нас і ми зробимо все якомога краще, – зауважив Михайло.

Сьогодні Романчук подолав 800 м вільним стилем за 7:41.28, що є олімпійськи рекордом. Таким чином він із найкращим результатом вийшов у фінал Олімпіади-2020 у Токіо.

Загалом посперечаються за перемогу у фіналі цієї дисципліни вісім учасників.

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Джерело: Суспільне Спорт