Народний депутат та борець Жан Беленюк, який представляє Україну на Олімпійських іграх 2020, підтримав шосту ракетку світу Еліну Світоліну напередодні її переможного тенісного турніру.

У середу, 28 липня, перша ракетка України Світоліна обіграла італійку Камілу Джорджі та вийшла до півфіналу Олімпіади-2020.

Перед тріумфом українки Жан Беленюк зауважив в соцмережі, що наглядає за Світоліною на Олімпійських іграху Токіо.

– Гаель Монфіс (чоловік Світоліної, – Ред.) попросив доглянути за Еліною. Сказав, що, окрім мене, в збірній України нікому не довіряє. Я навіть не знаю чому. Є ж ще Кеджау Ньябалі, – написав жартома Беленюк.

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Сьогодні перша ракетка України Еліна Світоліна вперша в історії українського жіночого тенісу дійшла до півфіналу Ігор, обігравши Джорджі з рахунком 6:4.

У півфіналі українка зустрінеться із представницею Чехії Маркетою Вондроушовою.

Загалом на Олімпійських іграх у Токіо позмагаються за нагороди 157 українських спортсменів у 25 видах спорту.