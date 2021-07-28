Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок відреагували на свою поразку в парному турнірі у рамках Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Спортсменки зупинилися за крок до 1/2 фіналу змагань. На шляху до медалі професійні спортсменки поступилися Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній, які представляють ОКР.

За словами сестер Кіченок, під час сьогоднішнього спортивного змагання вони доклали всіх зусиль для перемоги. На їхню думку, суперниці не давали шансів, проте українки все ж намагалися змінити тактику.

– Ми дуже вдячні всім вболівальникам за підтримку, яка завжди дуже важлива для нас та яку ми цінуємо, – наголосили українки.

На жаль, їм не вдалося вибороти перемогу в 1/4 фіналу спортивних змагань. Тож дівчата додали, що їхній виступ на Олімпіаді завершено.

Пара тенісисток Людмила та Надія Кіченок в 1/8 фіналу Олімпійських ігор 2020 вибороли перемогу, обігравши спортсменок з Італії Сару Еррані та Жасмін Паоліні.

Джерело: НОК України

Фото: НОК України