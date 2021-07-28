28 липня на Літніх Олімпійських іграх в Токіо 2020 розіграють 23 комплекти медалей в 11 видах спорту. Наразі Японія вирвалася вперед і очолила медальний залік.

На рахунку японських спортсменів уже 20 нагород: 11 золотих, чотири срібні та п’ять бронзових.

На другому місці США, у яких 29 медалей – 10 золотих, 10 срібних і дев’ять бронзових. Третя позиція у рейтингу дісталася Китаю. Китайські атлети здобули 23 нагороди – 10 золотих, п’ять срібних і вісім бронзових.

Водночас Україна у рейтингу опустилась на 49-е місце. З початку змагань наші атлети здобули три бронзові нагороди. Разом з Україною цю позицію з такою ж кількістю медалей поділяє Казахстан.

У топ-10 медального заліку Олімпійських ігор також – Олімпійський комітет Росії, Австралія, Велика Британія, Південна Корея, Франція, Нідерланди та Канада.

Літня Олімпіада в Токіо стартувала 23 липня. У змаганнях братимуть участь понад 150 атлетів України, які представляють 25 видів спорту. Це вже сьома Олімпіада за час української незалежності. Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися торік, однак їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей. Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика. Факти ICTV зібрали головне про Олімпійські ігри 2020 у Токіо.