Українські лучники покинули Олімпійські ігри 2020 без нагород

У вівторок, 28 липня, українські спортсмени остаточно завершили свій шлях на змаганнях зі стрільби з лука на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Троє лучників, які боролись в індивідуальних змаганнях, покинули турнір.

Найпершим покинув Олімпіаду-2020 Олексій Гунбін. Сьогодні він змагався з представником Індії Тарундіпом Раї у межах 1/32 фіналу. З рахунком 4:6 на користь індійця закінчився турнір.

Наступною залишила Ігри-2020 Анастасія Павлова. Вона успішно дійшло до 1/16 фіналу у змаганнях у стрільбі з лука.

Однак у першому раунді українка поступилась Дженніфер Мучіно-Фернандес зі США з рахунком 4:6.

Найкраще проявила себе у цій дисципліні наша Вероніка Марченко, чемпіонка Європи 2016 в індивідуальному та командному заліку та чемпіонка Європи 2017 в особистому.

Українка в першому раунді 1/32 фіналу обіграла дворазову чемпіонку світу та бронзову призерку Олімпіади-2016 Лей Цяньін з Тайбея з рахунком 6:4.

Однак до 1/8 фіналу у змаганнях стрільби з лука, на жаль, не дійшла.

Українка поступилась в 1/16 фіналу триразовій чемпіонці світу та чемпіонці Токіо 2020 на командних змаганнях Кан Чхе Ен з рахунком 1:7.

Днем раніше, 27 липня, завершила виступи на змаганнях і лучниця Лідія Січенікова.

У 1/32 фіналу українка змагалась з німкенею Мішель Кроппен. Турнір завершився з рахунком 6:0 на користь лучниці з Німеччини.