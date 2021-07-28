Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Українські лучники покинули Олімпійські ігри 2020 без нагород

Вероніка Маркова

У вівторок, 28 липня, українські спортсмени остаточно завершили свій шлях на змаганнях зі стрільби з лука на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Троє лучників, які боролись в індивідуальних змаганнях, покинули турнір.

Найпершим покинув Олімпіаду-2020 Олексій Гунбін. Сьогодні він змагався з представником Індії Тарундіпом Раї у межах 1/32 фіналу. З рахунком 4:6 на користь індійця закінчився турнір.

Наступною залишила Ігри-2020 Анастасія Павлова. Вона успішно дійшло до 1/16 фіналу у змаганнях у стрільбі з лука.

Однак у першому раунді українка поступилась Дженніфер Мучіно-Фернандес зі США з рахунком 4:6.

Найкраще проявила себе у цій дисципліні наша Вероніка Марченко, чемпіонка Європи 2016 в індивідуальному та командному заліку та чемпіонка Європи 2017 в особистому.

Українка в першому раунді 1/32 фіналу обіграла дворазову чемпіонку світу та бронзову призерку Олімпіади-2016 Лей Цяньін з Тайбея з рахунком 6:4.

Однак до 1/8 фіналу у змаганнях стрільби з лука, на жаль, не дійшла.

Українка поступилась в 1/16 фіналу триразовій чемпіонці світу та чемпіонці Токіо 2020 на командних змаганнях Кан Чхе Ен з рахунком 1:7.

Днем раніше, 27 липня, завершила виступи на змаганнях і лучниця Лідія Січенікова.

У 1/32 фіналу українка змагалась з німкенею Мішель Кроппен. Турнір завершився з рахунком 6:0 на користь лучниці з Німеччини.

Читайте
Розклад змагань на Олімпійських іграх 2020 у Токіо

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка