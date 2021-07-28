Українського дзюдоїста Кеджау Ньябалі дискваліфікували в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Таким чином спортсмена покарали за фол проти суперника Девлата Бобонова з Узбекистану.

Червону картку Кеджау Ньябалі отримав після того, як його суперник дав знак суддям, що не може продовжувати сутичку.

Дзюдоїст подякував усім, хто його підтримував.

– Не судилося мені перемогти. Ще раз дякую, посміхаємося й махаємо. Це був дивовижний досвід, – написав Кеджау Ньябалі в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кеджау Ньябали (@quedjau)

Це був другий бій Кеджау Ньябалі в категорії до 90 кг на Олімпіаді-2020.

У першій ситучці українець переміг представника Домініканської республіки Роберта Флорентіно. Там Ньябалі заробив дві жовті картки, але це не вплинуло на результат.

28 липня перша ракетка України Еліна Світоліна в чвертьфіналі Олімпійських ігор-2020 обіграла італійку Камілу Джорджі з рахунком 6:4, 6:4.

Перемога на цьому етапі Олімпійських ігор стала першою в кар’єрі Світоліної та в історії українського жіночого тенісу.

У півфіналі Світоліна зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою.

28 липня припинили боротьбу за медалі Олімпіади-2020 за крок до півфіналу парного турніру українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок.

Сестри поступилися представницям ОКР Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній. Рахунок зустрічі – 2:6, 1:6.