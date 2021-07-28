Українська каноїстка Вікторія Ус потрапила в 1/2 фіналу Олімпійських ігор 2020 у Токіо, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці.

Спортсменка показала підсумковий 13-й результат. Це дає їй право позмагатися у півфіналі Олімпіади, який відбудеться 29 липня.

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За підсумками першого запливу українка показала 14 результат, а в другому – була 13-ю (119,05 с), проте цього достатньо для того, щоб надалі боротися за медаль.

Перше місце у спортивних змаганнях посіла представниця Великої Британії Меллорі Франклін, друге – Андреа Герцог з Німеччини, третє – Тереза Фішерова з Чехії.

Українській каноїстці потрібно увійти в найкращу десятку серед 18 спортсменок в гребному слаломі в каное-одиночці, щоб мати змогу боротися за перемогу у фіналі Олімпійських ігор.

Доповнюється…

Фото: Вікторія Ус