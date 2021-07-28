Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі не згодний із рішенням суддів щодо його дискваліфікації в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

– Я не вважаю, що зробив заборонений прийом – залом ліктя. Суперник закричав, і це було вирішальним для суддів. Вони побачили в моїх діях виконання больового прийому. Я ж робив звичайний захват, – пояснює Кеджау Ньябалі.

Спортсмен не приховує: йому дуже прикро таким чином завершувати змагання.

У тому, що не було порушення правил, запевняють і тренери з дзюдо на сторінці Кеджау Ньябалі в Instagram:

– Шкода, що судді вирішили, що це хансоку-маке. Там його не було! – погоджуються із версією спортсмена вони.

Поки ж спортсмену радять перейти в категорію 100 кг та готуватись до Олімпійських ігор у Парижі, які відбудуться із 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Для Кеджау Ньябалі Олімпійські ігри-2020 у Токіо стали другими в кар’єрі.

У першій сутичці у ваговій категорії до 90 кг українець переміг Роберта Флорентіно з Домініканської Республіки.

В 1/8 фіналу під час бою з призером чемпіонату світу Давлатом Бобоновим з Узбекистану судді побачили порушення правил та вручили Кеджау Ньябалі червону картку.

Джерело: НОК

Фото: НОК