Допоміг презерватив: австралійка виборола дві медалі на Олімпіаді в Токіо

Байдарку австралійської спортсменки Джессіки Фокс, яка мала виступити на Олімпіаді, відремонтували за допомогою презервативу.

Відповідне відео дівчина опублікувала на своїх сторінках в соціальних мережах.

– Сперечаємося, ви ніколи не думали, що презервативи можна використовувати таким чином, – написала Фокс.

Технічні фахівці відремонтували протікаючий човен за допомогою контрацептиву – на ніс судна нанесли герметизуючу суміш, а щоб її зафіксувати – натягнули зверху презерватив, що роздавали всім учасникам Олімпіади в Токіо.

В результаті спортсменка виграла бронзу в запливі на байдарці і стала чемпіонкою в дисципліні гребного слалому на каное.

Фото: Олімпійський комітет Австралії