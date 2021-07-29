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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Допоміг презерватив: австралійка виборола дві медалі на Олімпіаді в Токіо

Джесика Фокс

Байдарку австралійської спортсменки Джессіки Фокс, яка мала виступити на Олімпіаді, відремонтували за допомогою презервативу.

Відповідне відео дівчина опублікувала на своїх сторінках в соціальних мережах.

– Сперечаємося, ви ніколи не думали, що презервативи можна використовувати таким чином, – написала Фокс.

Технічні фахівці відремонтували протікаючий човен за допомогою контрацептиву – на ніс судна нанесли герметизуючу суміш, а щоб її зафіксувати – натягнули зверху презерватив, що роздавали всім учасникам Олімпіади в Токіо.

В результаті спортсменка виграла бронзу в запливі на байдарці і стала чемпіонкою в дисципліні гребного слалому на каное.

Фото: Олімпійський комітет Австралії

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