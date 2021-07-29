Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо станом на ранок 29 липня очолює Китай. Китайські спортсмени вибороли найбільше золотих нагород, а саме 14. Також у них шість срібних та дев’ять бронзових медалей.
Другу сходинку посідає команда США. Американські атлети вже вибороли 36 нагород – 14 золотих, 13 срібних і десять бронзових.
Третя сходинка у заліку за японцями, які напередодні ще очолювали рейтинг. Із 22 нагород, що завоювала Японія – 13 медалей золотого ґатунку.
Україна у рейтингу йде на 54-му місці. З початку змагань наші атлети здобули чотири бронзові нагороди.
Топ-10 медального рейтингу Олімпіади-2020
|№
|Країна
|З
|С
|Б
|Всього
|1.
|Китай
|14
|6
|9
|29
|2.
|США
|13
|14
|10
|37
|3.
|Японія
|13
|4
|5
|22
|4.
|ОКР
|7
|11
|7
|25
|5.
|Австралія
|7
|2
|10
|19
|6.
|Велика Британія
|5
|6
|5
|16
|7.
|Південна Корея
|4
|2
|5
|11
|8.
|Німеччина
|3
|3
|5
|11
|9.
|Франція
|3
|3
|3
|9
|10.
|Італія
|2
|7
|9
|18
Літня Олімпіада в Токіо стартувала 23 липня. У змаганнях братимуть участь понад 150 атлетів України, які представляють 25 видів спорту. Це вже сьома Олімпіада за час української незалежності. Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися торік, однак їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.
Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді
На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей. Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.
Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика. Факти ICTV зібрали головне про Олімпійські ігри 2020 у Токіо.