Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо станом на ранок 29 липня очолює Китай. Китайські спортсмени вибороли найбільше золотих нагород, а саме 14. Також у них шість срібних та дев’ять бронзових медалей.

Другу сходинку посідає команда США. Американські атлети вже вибороли 36 нагород – 14 золотих, 13 срібних і десять бронзових.

Третя сходинка у заліку за японцями, які напередодні ще очолювали рейтинг. Із 22 нагород, що завоювала Японія – 13 медалей золотого ґатунку.

Україна у рейтингу йде на 54-му місці. З початку змагань наші атлети здобули чотири бронзові нагороди.

Топ-10 медального рейтингу Олімпіади-2020

№ Країна З С Б Всього 1. Китай 14 6 9 29 2. США 13 14 10 37 3. Японія 13 4 5 22 4. ОКР 7 11 7 25 5. Австралія 7 2 10 19 6. Велика Британія 5 6 5 16 7. Південна Корея 4 2 5 11 8. Німеччина 3 3 5 11 9. Франція 3 3 3 9 10. Італія 2 7 9 18

Літня Олімпіада в Токіо стартувала 23 липня. У змаганнях братимуть участь понад 150 атлетів України, які представляють 25 видів спорту. Це вже сьома Олімпіада за час української незалежності. Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися торік, однак їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей. Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика. Факти ICTV зібрали головне про Олімпійські ігри 2020 у Токіо.