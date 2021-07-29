29 липня на Олімпійських іграх 2020 у Токіо український боксер Олександр Хижняк, який змагається у ваговій категорії до 75 кг, успішно пройшов до 1/4 фіналу. Із цієї нагоди у Міністерстві внутрішніх справ України привітали нашого бійця з переможним поєдинком.

– Український прикордонник у чвертьфіналі Олімпійських ігор, – пишуть в МВС.

Як додали у відомстві, Хижняк показав потужний бокс та зламав опір свого суперника з Японії Юіто Морівакі.

– Беззаперечна перевага протягом усіх трьох раундів увінчалася одностайним рішенням суддів. Наступний бій відбудеться 1 серпня. Вболіваймо за наших, – наголосили в МВС.

Що відомо про Олекскандра Хижняка

Олександр Хижняк родом із Полтави. У 2017 році він заволодів титулом чемпіона світу, чемпіона Європи у вазі до 75 кг, а у 2015 році став бронзовим призером Європейських ігор у вазі до 81 кг.

Окрім того, Олександр є заслуженим майстером спорту України. Раніше виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду Українські отамани.

Також спортсмен є інструктором спортивної команди Державної прикордонної служби.

У четвер Олександр Хижняк переміг у 1/8 фіналу у ваговій категорії до 75 кг представника Японії Юіто Морівакі (5:0).

У чвертьфіналі спортсмен змагатиметься із Еурі Седеньо із Домініканської Республіки.