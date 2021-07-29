У четвер, 29 серпня, на Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулось фінальне змагання із запливу на 800 метрів вільним стилем. Зокрема, боролись за медалі двоє українських плавців Михайло Романчук та Сергій Фролов.

За підсумками фінального запливу на 800 метрів вільним стилем на Олімпіаді-2020, Фролов очолив шосте місце у рейтингу та оновив особистий рекорд – 7:45.11.

Як заявив сам плавець, коментуючи виступ, він задоволений своєю роботою та має великі надії на заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

– Попередній рік був для мене непростим. Але я зміг покращити свій результат, пробитися до фіналу, скласти конкуренцію. Я думаю, це ще не вечір, – наголосив плавець.

За словами Сергія, на запливі на 1500 метрів вільним стилем він з Романчуком спробує налаштуватись та створити гідну конкуренцію суперникам.

– Тут усі пливуть, наче востаннє, зранку й увечері борються й показують високі результати, – пояснив спортсмен.

Ігри-2020 у Токіо для нашого спортсмена стали третіми у його кар’єрі і найуспішнішими, адже Сергій вперше дійшов до фіналу.

На Олімпіаді-2012 у Лондоні Фролов зайняв 17-ту та 10-ту позиції, а на Ріо-2016 очолив 17-ту сходинку.

Водночас Михайло Романчук здобув бронзову медаль. Він фінішував третім на дистанції 800 м вільним стилем (7:42.33).

У п’ятницю, 30 липня, українські спортсмени позмагаються на запливі на 1500 метрів вільним стилем.

Джерело: Суспільне

Фото: НОК України