Трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпіаді-2020

Трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі у літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Таке рішення ухвалив Незалежний орган з боротьби з негативними явищами у легкій атлетиці (AIU).

На Іграх-2020 не виступлять Назар Коваленко (спортивна ходьба), Михайло Гаврилюк (метання молота) та Наталія Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 м).

Причиною відсторонення атлетів стало недотримання пункту 15 антидопінгових правил.

У ньому зазначається, що спортсмен повинен пройти три допінг-тести поза періодом змагань, що відбуваються з інтервалом не менше трьох тижнів протягом десяти місяців.

Пироженко-Чорномаз була запасною спортсменкою в естафеті, тому українська команда зможе поборотися з медалі в естафеті 4х400 м.

Відсторонення Єлістратової

26 липня стало відомо, що українська тріатлоністка Юлія Єлістратова не зможе взяти участь в Олімпіаді-2020 через допінг. Її відсторонили за день до старту змагань у тріатлоні.

У крові Єлістратової знайшли заборонену речовину – еритропоетин. Спортсменка здала аналізи на допінг 5 червня.

Для 33-річної тріатлоністки Олімпіада в Токіо мала стати четвертою у професійній кар’єрі.

Джерело: Федерація легкої атлетики України