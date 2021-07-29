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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Ти мій герой! Дружина Романчука палко підтримувала чоловіка на трибунах

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук відреагувала на бронзову медаль, яку виборов її чоловік Михайло Романчук у плаванні на дистанції 800 м вільним стилем на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Марина написала, що безмежно пишається своїм чоловіком.

 

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A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

— Мій олімпійський бронзовий медаліст. Ти мій герой! Я так пишаюсь тобою! І я знаю, що ще більше та краще тільки попереду. Я завжди з тобою, кохаю безмежно, – написала Марина.

Спортсменка була присутня на трибунах під час фінального запливу на 800-метрівці. Бех-Романчук дуже емоційно та гаряче реагувала та підтримувала під час виступу свого чоловіка протягом усього запливу.

Плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль у плаванні у запливі на 800 м вільним стилем у четвер, 29 липня.

Ця нагорода стала четвертою у скарбничці України на літній Олімпіаді-2020 у Токіо.

24-річний Романчук подолав дистанцію за 7:42.33, тоді як американцю Роберту Фінку, який фінішував першим, вона підкорилася за 7:41.87.

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