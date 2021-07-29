Українець Коваленко виступить на змаганнях зі спортивної ходьби на Олімпіаді-2020

Український спортсмен зі спортивної ходьби Назар Коваленко все-таки їде до Токіо.

Напередодні його звинуватили у порушенні антидопінгових правил (пункт 15), згідно з якими спортсмен повинен пройти три допінг-тести в період 10 місяців без змагань з інтервалом не менше трьох тижнів.

– Незалежний орган із боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) відсторонив трьох українських олімпійців від виступів на Іграх в Токіо, – передавала прес-служба ФЛАУ.

Тож Михайла Гаврилюка (метання молота), Наталію Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 м) і Назара Коваленка від змагань було усунено.

Але сьогодні Коваленко написав, що їде до Токіо.

– Офіційно! Я їду на Ігри в Токіо. Виліт о 14:30 2 серпня із аеропорту Бориспіль. Всю іншу інформацію буду коментувати після свого фінішу 5 серпня, – заявив український легкоатлет на своїй сторінці у Facebook.

Вночі 29 липня на Олімпійських іграх 2020 в Токіо український плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль. Це уже четверта нагорода для збірної України.

24-річний спортсмен фінішував третім на дистанції 800 м вільним стилем, йому вдалося подолати її за 7:42.33.

Бронзова медаль Романчука стала першою для України у змаганнях із плавання на Олімпіадах за останні 17 років.

Попередні нагороди завойовували українці Андрій Сердінов та Яна Клочкова ще на Іграх-2004 в Греції.

Джерело: Назар Коваленко

Фото: Sportarena