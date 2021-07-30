29 липня відбувся матч Ворскла – КуПС в межах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. Зустріч пройшла у Полтаві на стадіоні Ворскла ім. Бутовського і завершилася з рахунком 2:3

Матч Ворскла – КуПС – огляд

У першому таймі обидві команди грали на рівні і не поступилась.

Уже на 47-й хвилині полтавська Ворскла нарешті таки відкрила рахунок. Олів’є Тілль результативно пробив воротаря суперників.

Не довго святкували полтавці, бо за дві хвилин фіни зрівняли рахунок завдяки Себбану, який точно поцілив по воротах.

Нічийний результат змусив господарів поля зібратись та принести результат.

На 55-й хвилині Скляр знову вивів полтавчан вперед, забивши головою м’яч.

Однак в кінці Ворскла, розслабившись, упустила свій шанс на перемогу.

На 92-й хвилині полтавчани пропустили, Ніссілі забив гол і перевів матч в овертайм.

І на 111-й Рангель забезпечив КуПС прохід до третього етапу Ліги конференцій, забивши переможний гол.

Матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА між Ворсклою та КуПС закінчився з рахунком 2:3.

Таким чином Ворскла вибуває з Ліги конференцій. А фінська КуПСа побореться в третьому раунді або з казахською Астаною або грецьким Арісом.

Голи: Тілль 48, Скляр 55 – Себбан 49, Ніссіля 90 + 3, Рангель 111

Ворскла: Різник, Чеснаков (Луїзао, 105 + 1), Тамм, Бондаренко, Пердута, Пуцлін (Челядин, 63), Тілль, Якубу (Кушніренко, 79), Скляр (Яворський, 72), Кані (Пешич, 105), Степанюк (Вакула, 105 + 1).

Запасні: Ткаченко, Ісенко, Луїзао, Пешич, Яворський, Кравчук, Челядин, Есеола, Кушніренко, Вакула.

КуПС: Крейдль, Хямяляйнен (Ніссіля, 62), Тойвомякі, Томас (Хейнонен, 85), Каррільо (Хаарала, 81), Узочукву, Попович (Рангель, 62), Аджей-Боатенг, Себбан, Удо, Яніс Ікаунієкс ( Нібалі, 91).

Запасні: Ріссанен, Нібалі, Рангель, Юрю, Ярвінена, Хейнонен, Ніссіля, Відьеског, Хаарала.

Фото: Ворскла