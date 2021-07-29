Я йшов до цієї нагороди 18 років: Романчук про медаль Олімпіади-2020

Новоспечений бронзовий призер літніх Олімпійських ігор-2020 Михайло Романчук поділився враженнями від завоювання олімпійської нагороди.

Плавець подякував українським вболівальникам за підтримку та відзначив свій бойовий настрій перед ще одним запливом, на який він вийде вже завтра.

— До цієї нагороди я йшов 18 років. З шести років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було. Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили. Буду готуватися до старту на 1500 метрів.

Михайло Романчук завоював бронзову медаль Олімпіади-2020 на дистанції 800 м вільним стилем. Ця нагорода стала для України першою у плаванні за 17 років на Іграх.

У кваліфікації Романчук встановив олімпійський рекорд, подолавши дистанцію за 7.41,28. У фіналі Михайло показав результат 7.42,33.

Востаннє українські плавці брали медалі ще на Олімпіаді-2004 в Афінах. Тоді Яна Клочкова завоювала золото та срібло, а Андрій Сердінов – бронзу.

Літні Ігри у Пекіні-2008, Лондоні-2012 та Ріо-2016 були для України без медалей у плаванні.