19-річну легкоатлетку з Куби вбив молот, який влучив їй у голову на тренуванні

Спорстменка з Куби Алегна Осоріо Маяр померла у віці 19 років через нещасний випадок під час тренування.

Вона була бронзовою призеркою на літніх юнацьких Олімпійських іграх 2018 в змаганнях з метання молота та на чемпіонаті Панамерики серед юнаків до 20 років.

У квітні 2021 року 19-річна спортсменка отримала травму. Так, їй в голову випадково вдарив легкоатлетичний молот.

Унаслідок отриманих травм легкоатлетка впала в кому.

Через майже три місяці після інциденту, 29 липня, Національний інститут спорту Куби підтвердив, що дівчина померла.

Спортивний директор команди Куби Рейнальдо Мартінес висловив співчуття родині померлої. Також він зазначив, що всі спортсмени країни в жалобі.

– Від друзів і всіх кубинських спортсменів ми висловлюємо найщиріші співчуття. Спочивай з миром, – додав Мартінес.

Що відомо про Алегну Осоріо Маяр

Маяр у 2018 році стала бронзовою призеркою літніх юнацьких Олімпійських ігор в змаганнях з метання молота. Перше місце тоді посіла Валерія Іваненко з України.

Невдовзі вона здобула бронзу на Панамериканському молодіжному чемпіонаті U20. Її вважали однією з олімпійських надій Куби.

Фото: Moises Lopez