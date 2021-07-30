Український дзюдоїст Яків Хаммо поступився у бронзовому фіналі літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо у ваговій категорії понад 100 кг.

У вирішальній сутичці українець поступився першому номеру світового рейтингу Тамерлану Башаєву із ОКР.

Яків активно розпочав сутичку, але пропустив атаку суперника, який завалив його і утримував, допоки рефері не просигналізував перемогу Башаєва іппоном.

У втішному поєдинку він виграв у представника Узбекистану Бехмурода Олтибоєва, а Башаєв програв у півфіналі грузинському атлету Гураму Тумішвілі.

У чвертьфіналі Хаммо програв японцю Харасаві, який лише у додатковий час зумів провести результативну атаку і здолати 27-річного представника України.

В іншій бронзовій сутичці француз Тедді Рінер переміг японця Хісайоші Харасаву.

Золото у цій категорії розіграють Тумішвілі та чеський дзюдоїст Лукаш Крпалек.