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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Дзюдоїст Хаммо поступився у поєдинку за бронзу на Олімпіаді-2020

Яків Хаммо

Український дзюдоїст Яків Хаммо поступився у бронзовому фіналі літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо у ваговій категорії понад 100 кг.

У вирішальній сутичці українець поступився першому номеру світового рейтингу Тамерлану Башаєву із ОКР.

Яків активно розпочав сутичку, але пропустив атаку суперника, який завалив його і утримував, допоки рефері не просигналізував перемогу Башаєва іппоном.

У втішному поєдинку він виграв у представника Узбекистану Бехмурода Олтибоєва, а Башаєв програв у півфіналі грузинському атлету Гураму Тумішвілі.

У чвертьфіналі Хаммо програв японцю Харасаві, який лише у додатковий час зумів провести результативну атаку і здолати 27-річного представника України.

В іншій бронзовій сутичці француз Тедді Рінер переміг японця Хісайоші Харасаву.

Золото у цій категорії розіграють Тумішвілі та чеський дзюдоїст Лукаш Крпалек.

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Фото: Getty Images

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