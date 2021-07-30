Український спортсмен Яків Хаммо зазнав поразки у 1/4 фіналу змагань з дзюдо у ваговій категорії понад 100 кг на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Наш спортсмен поступився срібному призеру Ігор-2016 і чемпіонату світу 2019 Хісайосі Харасаві з Японії.

Український спортсмен активно розпочав поєдинок. Вже за 20 секунд Хаммо провів хороший кидок.

Далі протягом всієї сутички він контролював суперника і не давав йому заробити очки. Таким чином основний час завершився внічию.

Однак у додатковий час японець зумів провести результативну атаку і здолати 27-річного представника України.

За підсумками боротьби, у півфінал олімпійського турніру потрапив спортсмен з Японії.

Водночас Яків Хаммо побореться за третє місце на Олімпіаді-2020. Зустріч відбудеться вже сьогодні.

Його суперником у змаганнях за бронзу стане Бекмурод Олтібоєв з Узбекистану.

Раніше Хаммо зумів здобути перемогу в 1/8 фіналу над румуном Владутом Симонеску.

Яків Хаммо родом із Донецька. Взимку 2021 року в Катарі він здобув бронзу на престижному турнірі Мастерс, а в червні став бронзовим призером на чемпіонаті світу в Будапешті.