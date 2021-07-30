Легкоатлет Андрій Проценко, який представляє Україну на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, прокоментував вирішальний виступ. Українець не зміг пройти півфінальне змагання зі стрибків у висоту 30 липня.

Як заявив один з найкращих легкоталетів України, він відчував готовність стрибати вище, ніж 2.25 м. Однак у вирішальний момент не зміг зібратися і перетнути планку на 2.28 м.

– Був готовий стрибати набагато вище. Може трохи засидівся, але це все виправдання. Повинен був стрибати, чому так – не знаю. Досвід уже є, знав, як виступати на такому рівні, – казав спортсмен.

За словами Проценка, може він дав слабину, побачивши, що 14 спортсменів стрибнули на 2,25 м.

– Треба було зібратися – я зібрався, але у підсумку запізнився. Гарна спроба була, присів на планку. Тренер завжди допомагав, з ним було простіше, – додав легкоатлет.

Нагадаємо, що на рахунку 33-річного легкоатлета Андрія Проценка три нагороди за стрибки у висоту. У 2014 році він завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи і бронзу на чемпіонаті світу в приміщенні.

Окрім того, у 2019 році він посів друге місце на Євро в приміщенні.

У 2014 році в Лозанні Проценко показав найкращий результат у стрибках у висоту – 2.40 м.

Таким чином українець залишає Олімпійські ігри 2020 у Токіо, не потрапивши до топ-12 фіналістів.

У середу, 4 серпня, ще три українських спортсменів виступлять у стрибках у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко поборються за перемогу.

Джерело: Суспільне Спорт

Фото: ФЛАУ