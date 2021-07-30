Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (таблиця)

У п’ятницю, 30 липня, на літніх Олімпійських іграх 2020 в Токіо розіграють ще 21 комплект нагород у 13 видах спорту. Станом на ранок сьомого дня змагань у медальному заліку Олімпіади лідирує Китай.

Китайські спортсмени завоювали вже 33 нагороди – 16 золотих медалей, сім срібних та 10 бронзових.

На другому місці у рейтингу йде Японія. Японські атлети вибороли 26 медалей. Із них 15 золотих, чотири срібних та сім бронзових.

Третє місце посідає США. На рахунку американської команди 41 нагорода (14 золота, 16 срібла та 11 бронз).

Україна у заліку перебуває на 55-й сходинці. Наші спортсмени завоювали чотири бронзових медалі.

Топ-10 медального рейтингу Олімпіади-2020

№ Країна З С Б Всього 1. Китай 16 7 10 33 2. Японія 15 4 7 26 3. США 14 16 11 41 4. ОКР 9 12 9 30 5. Австралія 9 2 11 22 6. Велика Британія 6 9 8 23 7. Південна Корея 4 3 5 12 8. Нідерланди 3 7 5 15 9. Франція 3 5 3 11 10. Німеччина 3 4 7 14

Літня Олімпіада в Токіо стартувала 23 липня. У змаганнях братимуть участь понад 150 атлетів України, які представляють 25 видів спорту. Це вже сьома Олімпіада за час української незалежності. Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися торік, однак їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей. Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика. Факти ICTV зібрали найголовніше про Олімпійські ігри 2020 у Токіо.