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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Проведемо роботу і виграємо наступну Олімпіаду – дзюдоїст Хаммо після поразки

Яків Хаммо

Український дзюдоїст Яків Хаммо після поразки від представника ОКР Тамерлана Башаєва у сутичці за бронзу у вазі понад 100 кг прокоментував свій виступ на літній Олімпіаді-2020 у Токіо.

Спортсмен пообіцяв, що наступну Олімпіаду-2024 у Парижі він виграє.

— Вибачте, що не виправдав очікування. Але нічого. Проведемо роботу та виграємо наступну Олімпіаду, – сказав Хаммо після поразки.

На вирішальну сутичку проти Башаєва Хаммо залишився без тренера, адже Віталія Дуброву дискваліфікували у попередньому поєдинку Якова проти представника Узбекистана через надмірні емоції.

Хаммо пояснив чому його наставник отримав червону картку.

— Тренер може говорити лише під час команди мате. Тобто, коли рефері зупиняє сутичку. А він кричав під час боротьби, емоційно реагував.

Для Дуброви це вже не перше вилучення на Іграх-2020. Днем раніше він заробив ще одну денну дискваліфікацію у поєдинку українки Анастасії Турчин.

У її сутичці з представницею Нідерландів Гуусьє Стенхіус він дуже емоційно роздавав їй підказки під час поєдинку.

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Фото: НОК

Джерело: Сегодня

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