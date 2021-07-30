Українська легкоатлетка Ольга Саладуха не змогла вийти до фіналу змагань у потрійному стрибку.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 у Лондоні оновила свій особистий рекорд у сезоні (13,91 м), але цього виявилося недостатньо для виходу до фіналу.

До фіналу у цій дисципліні вийшли дванадцять найкращих атлеток.

У штовханні ядра завершила виступи на турнірі у групі А Ольга Голодна. Вона показала результат 17,15 м, посівши тринадцяте місце.

Не змогла вийти до фіналу й українська команда у міксті-естафеті 4х400 м. У своєму забігу наші спортсмени стали шостими, продемонструвавши одинадцятий результат.

Нашу команду у міксті-естафеті представляли Катерина Климюк, Аліна Логвіненко, Микита Барабанов та Олександр Погорілко.

Ще у ранковій сесії на Олімпіаді-2020 сталася сенсація. Один із лідерів української збірної Андрій Проценко не зумів подолати кваліфікацію у стрибках у висоту.

Проценко не зміг взяти висоту 2,28 м, невдало виконавши три спроби. Саме ця висота була прохідною для виходу фіналу Ігор у Токіо. Проценко посів чотирнадцяте місце, не потрапивши до топ-12.