Українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо у дзюдо у вазі понад 78 кг.

Ця нагороду піде у скарбничку Азербайджану, адже Ірина раніше змінила громадянство.

У поєдинку за бронзу Ігор-2020 вона іппоном здолала представницю Китаю Сю Шиян.

До змагань у Токіо 30-річна уродженка Кам’янець-Подільського готувалася у Києві.

Для спортсменки бронза Олімпійських ігор стала найкращим досягнення у кар’єрі.

Ірина Кіндзерська вийшла заміж за громадянина Азербайджану та змінила громадянство у 2017 році.

На літній Олімпіаді-2012 у Лондоні вона стала п’ятою, продемонструвавши найкращий результат серед українських дзюдоїстів. Під українським прапором вона ставала чемпіонкою Європи та світу серед молоді.

За словами головного тренера збірної України з дзюдо Віталія Дуброви у збірній України Ірина Кіндзерська мала багато конкурентів у своїй категорії, тому вирішила, що у складі збірної Азербайджану матиме більше шансів пробитися на Олімпіаду. Також там ліпші фінансові умови.