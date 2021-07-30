Збірна України з фехтування фінішувала шостою на Іграх-2020

Чоловіча збірна України з фехтування поступилася у матчі за п’яте місце Франції у командній шпазі на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Синьо-жовті програли своїм опонентам із рахунком 39:45.

У чвертьфіналі турніру наша збірна поступилася команді Китаю з рахунком 35:45. Далі вони зустрілися із італійцями, над якими зуміли взяти гору 45:39.

Збірну України у командній шпазі представляли: Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Анатолій Герей та Роман Свічкар.

Золоті нагороди у цій дисципліні розіграють між собою Японія та ОКР, а за бронзу посперечаються команди Південної Кореї та Китаю.

Раніше в одиночних змаганнях Ігор Рейзлін зумів вибороти бронзу у дуелі із італійцем Андреа Сантареллі.

Всього українські спортсмени завоювали чотири бронзові медалі на Іграх-2020 у Токіо. На п’єдестал окрім Рейзліна піднімалися дзюдоїстка Дар’я Білодід, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук та плавець Михайло Романчук.