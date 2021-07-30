Звєрєв зруйнував мрію Джоковича на Золотий шолом у півфіналі Ігор-2020

Перша ракетка світу Новак Джокович поступився німецькому тенісисту Алексу Зверєву у півфіналі літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Серб виграв перший сет з рахунком 6:1, але не зумів довести свою перевагу у другому, програвши його 3:6. У вирішальній партії Новак взяв лише один гейм у свого опонента, віддавши Алексу путівку у заповітний фінал змагань.

Для Джоковича це перша поразка з кінця травня цього року і всього четверта у 42 матчах поточного сезону. Поразка від німця перервала його серію перемог, що налічувала вже 22 матчі.

Для серба ця поразка стала третьою у півфіналах Олімпіади. У Пекіні-2008 він взяв бронзу, а у Лондоні-2012 – обмежився четвертим місцем.

На Іграх у Токіо він міг оформити Золотий шолом у цьому сезоні, але тепер посперечається із іспанцем Пабло Карреньо-Бустою за бронзу.

Зверєв у фіналі за найвищу щабель п’єдесталу зійдеться із представником ОКР Кареном Хачановим.

Тенісисти можуть оформити Золотий шолом, якщо впродовж сезону переможуть у чотирьох турнірах серії Grand Slam та додадуть до своєї скарбнички золото Олімпійських ігор.

В одиночному розряді за один рік оформити Золотий шолом вдалося лише німецькій тенісистці Штеффі Графф у 1988 році.