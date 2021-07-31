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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Дві українські легкоатлетки вийшли у півфінал Олімпіади-2020

Вікторія Ткачук та Анна Рижикова

Українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова вийшли в 1/2 фіналу Олімпійських ігор-2020, які зараз проходять в Токіо.

Українки здобули перемогу у спортивному забігу на дистанції 400 м з бар’єрами. Про це повідомляє видання Sport.

Так, легкоатлетки впевнено показали себе у попередніх спортивних змаганнях. У першому забігу Вікторія Ткачук виграла з результатом 54.80, а у другому Анна Рижикова покращила час до 54.56.

На жаль, українська легкоатлетка Марія Миколенко не змогла пробитися на наступну сходинку спортивних змагань, фінішувавши шостою у третьому забігу з результатом 57.86.

Доповнюється…

Фото: Міноборони

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