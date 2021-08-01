Олімпійські ігри-2020: легкоатлетка Марина Бех вийшла у фінал зі стрибків у довжину

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук вийшла у фінал Олімпійських ігор-2020, подолавши кваліфікацію.

Спортсменка потрапила у 12 найкращих у кваліфікації. Бех посіла 10 сходинку, що дозволить представниці України поборотися за медаль у фіналі олімпійських змагань.

Бех-Романчук вдався лише перший стрибок (6,71 м). Спортсменка не змогла виконати норматив, який дозволив би їй автоматично потрапити у фінал, але все ж цього результату виявилося достатньо.

Фінал жіночих стрибків у довжину запланований на вівторок, 3 серпня. Українська спортсменка вдруге за свою кар’єру змогла вийти у фінал Олімпійських ігор. На змаганнях у 2016 році Бех зробила три заступи та вибула.

Марина Бех — українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, учасниця Олімпіади-2016, чемпіонка Європи. Спортсменка перебуває у шлюбі Михайлом Романчуком, який виборов перше срібло для України на Олімпійських іграх 2020.

Спортсмен з Рівного приніс дві нагороди у скарбничку України – бронзову та срібну медаль. Загалом Україна за Олімпіаду-2020 отримала п’ять бронз та одне срібло.