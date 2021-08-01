Чемпіон світу з боксу українець Олександр Хижняк пробився у півфінал Олімпійських ігор-2020, забезпечивши собі, щонайменше, бронзову медаль на змаганнях.

В 1/4 фіналу спортивних змагань вагової категорії до 75 кг українець бився з представником Домініканської Республіки Еурі Седено Мартінесом.

Поєдинок між спортсменами виявився виснажливим та складним. Хижняк мав перевагу в перших двох раундах, завдавши домініканцю багато ударів.

Зафіксувавши нокдаун, у третьому раунді рефері після удару іноземця нижче пояса відкрив рахунок для Хижняка. Врешті після дуелі українець за очками розділеним рішенням пройшов у півфінал Олімпійських ігор.

Фінал спортивних змагань заплановано на 5 серпня. Українець зустрінеться зі спортсменом із Філіппін Еуміром Марсіалем. Напередодні майбутній противник Хижняка нокаутував представника Вірменії Армана Дарчиняна.

Олександр Хижняк — український боксер, чемпіон світу (2017), чемпіон Європи (2017), бронзовий призер Європейських ігор (2015), чемпіон України (2016).

Олімпійські ігри 2020 триватимуть до 8 серпня. Українець забезпечив нашій державі, щонайменше, ще одну бронзову перемогу на спортивних змаганнях у Токіо. Наразі у скарбничці України п’ять бронзових та одна срібна медалі.