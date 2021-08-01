Українець Ленур Теміров впевнено та ефектно вийшов в 1/2 фіналу спортивних змагань у рамках Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Спортсмен представляє Україну в греко-римській боротьбі у вазі до 60 кг. Для нашого борця це лише другі Олімпійські ігри у кар’єрі.

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Українець зміг здолати титулованих суперників на шляху до нагороди. Спочатку в поєдинку він поборов представника Узбекистану Ельмурата Тасмурадова – бронзового призера Олімпіади-2016 та триразового призера чемпіонатів світу.

В 1/4 фіналу Теміров переміг спортсмена з Вірменії Армена Мелікяна, який став володарем золотої нагороди Молодіжного чемпіонату світу у 2019 році.

Сьогодні о 12.15 за київським часом українець боротиметься з японцем Кенітіро Фуміта – дворазовим чемпіоном світу у вазі до 60 кг.

Ленур Теміров — український борець з Криму, учасник Олімпіади-2012, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України, майстер спорту України міжнародного класу.