Чоловік та дитина білоруської легкоатлетки Христини Тимановської покинули територію Білорусі та виїхали до Києва.

Про це розповів співзасновник видання Sports.ru Дмитро Навоша в ефірі Ехо Москва.

Під час літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо Тимановська розкритикувала рішення білоруських тренерів в Instagram, які внесли її до заявки на естафету 4х400 м без її відома. Потім спортсменка заявила, що її зняли із забігу.

Згодом у Національному олімпійському комітеті Білорусі заявили, що Христина припиняє участь в Олімпіаді через “емоційно-психологічний стан”. Там зазначили, що до такого висновку дійшли лікарі.

За даними одного з лідерів білоруської опозиції Павла Латушка, рішення про відкликання Тимановської з Олімпіади особисто ухвалив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

В аеропорту Токіо вона звернулася за допомогою до поліції, після чого її взяли під охорону. Наразі спортсменка перебуває у безпеці.

Тимановська має намір просити про політичний притулок. Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек вже запропонував білоруській спортсменці в’їзну візу.

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Фото: Христина Тимановська

Джерело: Ехо Москви