Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Чоловік та дитина легкоатлетки Тимановської виїхали до Києва

Христина Тимановська

Чоловік та дитина білоруської легкоатлетки Христини Тимановської покинули територію Білорусі та виїхали до Києва.

Про це розповів співзасновник видання Sports.ru Дмитро Навоша в ефірі Ехо Москва.

Під час літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо Тимановська розкритикувала рішення білоруських тренерів в Instagram, які внесли її до заявки на естафету 4х400 м без її відома. Потім спортсменка заявила, що її зняли із забігу.

Згодом у Національному олімпійському комітеті Білорусі заявили, що Христина припиняє участь в Олімпіаді через “емоційно-психологічний стан”. Там зазначили, що до такого висновку дійшли лікарі.

За даними одного з лідерів білоруської опозиції Павла Латушка, рішення про відкликання Тимановської з Олімпіади особисто ухвалив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

В аеропорту Токіо вона звернулася за допомогою до поліції, після чого її взяли під охорону. Наразі спортсменка перебуває у безпеці.

Тимановська має намір просити про політичний притулок. Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек вже запропонував білоруській спортсменці в’їзну візу.

Читайте
Одразу три країни запропонували притулок білоруській легкоатлетці

Фото: Христина Тимановська

Джерело: Ехо Москви

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка