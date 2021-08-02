Українець Михайло Кохан успішно пройшов кваліфікацію у метанні молота, виборовши шанс змагатися у фіналі Олімпійських ігор-2020.

Спортсмен з другої спроби відправив снаряд на 78,36 м – цього виявилося більш ніж достатньо для виходу в фінал спортивних змагань.

У відбірковій групі A, в якій спортсмен представив Україну, кращий кваліфікаційний результат зміг показати лише спортсмен з Франції Кентен Біго з результатом у 78,73 м.

Фінальні змагання у рамках Олімпійських ігор-2020 з метання молота відбудуться у середу, 4 серпня.

У групі В змагався українець Гліб Піскунов, якому, на жаль, не вдалося вийти у фінал Олімпіади. Спортсмен метнув снаряд на 73,84 м, опинившись 20-м (для подальшого бою потрібно було вийти щонайменше у 12 найкращих).

Олімпійські ігри 2020 у Токіо триватимуть до 8 серпня. За цей час Україна виборола п’ять бронзових та одну срібну медалі. Під час Олімпіади у Києві розгорнули дві фани-зони, на яких кожен охочий може подивитися спортивні змагання найкращих спортсменів з усього світу.