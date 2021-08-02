На Олімпійських іграх-2020 в Токіо за останню добу виявили ще 17 нових випадків Covid-19. З початку змагань зареєстровано уже 281 випадок зараження коронавірусом.

Такі данні наводить організаційний комітет Олімпіади. Серед нових хворих олімпійців немає – коронавірусом заразився персонал, який працює на змаганнях.

У попередній день, 1 серпня, організатори повідомляли про 18 випадків інфікування коронавірусом, а 31 липня кількість хворих становила 21.

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися минулого року, але їх скасували через пандемію коронавірусу. Цього року змагання проводять з низкою обмежень.

Глядачів до перегляду змагань не допустили. На урочистому відкритті були присутні лише представники міжнародних організацій, спонсори та лідери країн.

На час проведення Олімпіади у Японії діє надзвичайний стан. Щодня спортсмени повинні робити тести на коронавірус. Їм дозволено приїжджати на свої змагання за кілька днів до початку, а через 48 годин після завершення потрібно покинути країну.

Це зробили для того, щоб учасники Олімпіади менше перетиналися. Олімпійцям також не можна виходити з Олімпійського містечка. Більше про Олімпійські ігри в Токіо та участь збірної України читайте у матеріалі.

Джерело: Tokyo 2020