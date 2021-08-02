Нічого доброго на тебе не чекає: з’явилося відео тиску на Тимановску

На білоруську легкоатлетку Христину Тимановську чинився жорсткий тиск, щоб не допустити її подальших виступів на Олімпіаді в Токіо.
Відповідне відео було опубліковано на одному з каналів відеохостингу Youtube.
Дівчині погрожували, що її слова можуть призвести до того, що вона потрапить до історії, як винуватиця звільнень спортсменів та тренерів збірної Білорусі.
– Ти хочеш увійти до історії? Я тебе ще раз питаю. Сьогодні це розглядається як інцидент, який заважає команді виступати, ти розумієш? Це прецедент! Люди можуть втратити роботу, а у них родини та діти, – розповідав Тимановскькій головний тренер збірної Білорусі з легкої атлетики Юрій Моісевич.
За його словами, якщо атлетка повернеться на батьківщину та не виступатиме більше з заявами, що компрометують збірну, про неї забудуть та вона зможе продовжити свою кар’єру.
Крім того, ще один співрозмовник, якого ідентифікують як делегата білоруського НОК, порівняв спортсменку з мухою, яка заплуталася в павутині та продовжує смикатися, ускладнюючи свою ситуацію.
Внаслідок дівчину довели до сліз, хоча вона до останнього намагається довести, що була права, а помилки припустився саме Моісевич, який вчасно не поставив її до відома про участь в одному з турнірів Олімпіади-2020.
– Їдь, їдь додому або куди можеш поїхати. До батьків – куди завгодно. Просто відпусти цю ситуацію. Так життя влаштоване. Всі ми робимо дурниці – ось ти, зробила дурість. Сподіваюся, ти це розумієш. І з цієї ситуації тепер потрібно якимось чином виходити, – сказав неназваний чиновник.
У свою чергу спортсменка кілька разів намагалася поцікавитися у тренера, чи не зробив він помилки, не повідомивши її вчасно про необхідність брати участь в стартах, до яких вона не готувалася, на що Моісевич наголосив, що у нього нібито “фізично для цього не було часу” .
Крім того, коуч вимагав від дівчини повернути частину добових, які були їй виділено за участь в Олімпійських іграх, оскільки це нібито підзвітні гроші, за розтрату яких йому нібито доведеться нести відповідальність.
У свою чергу легкоатлетка заявила, що для неї немає жодної різниці, чи залишиться вона на Олімпіаді, чи покине її, оскільки на батьківщині на неї чекають репресії.
Нагадаємо, Тимановську намагалися примусово вивезти з Японії після критики на адресу тренерського штабу.
В аеропорту дівчина звернулася до поліцейських із проханням не допустити її депортації до Білорусі, оскільки вона побоювалася репресій з боку диктаторського режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Дівчина розповіла, що до аеропорту її доставили два члени білоруської делегації: психолог та невідомий працівник НОК.