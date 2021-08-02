Українські спортсмени Павло Алтухов та Дмитро Янчук впевнено пробилися у півфінал Олімпійських ігор 2020, які зараз проходять у Токіо.

Українці фінішували другими у чвертьфінальному заїзді на дистанції 1 тис. м у змаганнях каное-двійок. Це гарантує спортсменам впевнений вихід у півфінал.

– У першому заїзді не все пішло за планом. Справа дме зустрічний вітер, тому човен тримати трохи важко, – зазначили українці.

Проте веслувальники запевнили, що завтра (у фіналі каное-двійок) за будь-якої погоди вони нав’язуватимуть свою боротьбу та показуватимуть все, що зможуть.

Наших представників за швидкістю змогли обійти лише спортсмени з Бразилії Ісакіас Кейруш та Джекі Годманн, які фінішували на 0,7 с раніше.

Півфінальні спортивні змагання Олімпіади серед найкращих представників світу в каное-двійці відбудуться у вівторок, 3 серпня.

Літні Олімпійські ігри у Токіо триватимуть до 8 серпня – до завершення змагань залишився лише тиждень. Україна має у своїй скарбничці п’ять бронзових та одну срібну медалі, які вибороли наші найкращі спортсмени.