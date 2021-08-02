Олімпіада-2020: Фєдіна та Савчук вийшли до фіналу з артистичного плавання

Українські плавчині Марта Фєдіна та Анастасія Савчук посіли третє місце в кваліфікації з артистичного плавання на Олімпіаді в Токіо.
Дівчата вибороли 94,9333 бали.
28,4 за виконання, 38,1333 за художнє враження та 28,4 за складність.
Краще за них виступили лише спортсмени з ОКР та Китаю, які отримали 97,9 та 96,233 балів відповідно.
Фєдіна та Савчук є чинними віце-чемпіонками Європи в цій дисципліні.
Нагадаємо, раніше українка Алла Черкасова поступилася в півфіналі з жіночої вільної боротьби до 68 кг діючій чемпіонці світу американці Тамірі Менсі-Сток.
Сутичка завершилася перемогою представниці США зі значною перевагою – рахунок у бою 10:4.
Тепер на Черкасову чекає сутичка за бронзову медаль, що відбудеться 3 серпня.
Фото: НОК