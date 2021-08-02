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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Олімпіада-2020: Фєдіна та Савчук вийшли до фіналу з артистичного плавання

Марта Фєдіна та Анастасія Савчук

Українські плавчині Марта Фєдіна та Анастасія Савчук посіли третє місце в кваліфікації з артистичного плавання на Олімпіаді в Токіо.

Дівчата вибороли 94,9333 бали.

28,4 за виконання, 38,1333 за художнє враження та 28,4 за складність.

Краще за них виступили лише спортсмени з ОКР та Китаю, які отримали 97,9 та 96,233 балів відповідно.

Фєдіна та Савчук є чинними віце-чемпіонками Європи в цій дисципліні.

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Нагадаємо, раніше українка Алла Черкасова поступилася в півфіналі з жіночої вільної боротьби до 68 кг діючій чемпіонці світу американці Тамірі Менсі-Сток.

Сутичка завершилася перемогою представниці США зі значною перевагою – рахунок у бою 10:4.

Тепер на Черкасову чекає сутичка за бронзову медаль, що відбудеться 3 серпня.

Фото: НОК

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