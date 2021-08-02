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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Стрілець Куліш вийшов до фіналу Олімпіади-2020 та побореться за медаль

Сергій Куліш

Українець Сергій Куліш вийшов до фіналу змагань зі стрільби з малокаліберної гвинтівки із трьох положень.

За підсумками кваліфікації Куліш посів шосте місце із восьми, що дають перепустку до фіналу. Він набрав 1 178 очок.

Олімпіада-2020: Куліш вийшов до фіналу у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м

Ще один українець Олег Царьков не зумів кваліфікуватися до фіналу та завершив свої виступи. Він посів 22-ге місце із результатом 1 166.

Фінал у змаганні зі стрільби з малокаліберної гвинтівки відбудеться 2 серпня о 10.50 за київським часом.

28-річний Сергій Куліш є призером Олімпійських ігор-2016 у стрільбі з пневматичної гвинтівки з десяти метрів. У Ріо він здобув срібну медаль.

А ось у Токіо у цій же дисципліні він не зумів вийти у фінал, посівши у кваліфікації лише 29 місце. Він набрав 623,5 балів. Царьков у стрільбі на десять метрів став 40-м із результатом 621 бал.

Наразі у скарбничці олімпійської збірної України у Токіо є шість нагород, з яких одна срібна та п’ять бронзових.

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Фото: НОК

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