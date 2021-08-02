Таке трапляється раз на мільйон: Куліш влучив у чужу мішень і залишився без медалі

Український стрілець Сергій Куліш залишився без медалі літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо у стрільбі з трьох положень із 50 метрів із малокаліберної гвинтівки.

Куліш кваліфікувався до фіналу із шостим результатом і впевнено перебував у фінальній трійці після двох положень.

У вирішальний момент Куліш вистрелив у чужу мішень. Ця прикра помилка опустила українця із трійки призерів на останню сходинку.

У спробах, що залишилися, він не зумів піднятися вище і залишився восьмим з результатом 402,2 бали.

— Я вистрілив не у свою мішень. У мене розстебнувся ґудзик, я відчув певний дискомфорт. Але час минав, потрібно робити постріл. Таке трапилося. Я трохи без настрою, вибачте. Мабуть, хвилювання зіграло якусь роль. Мені важко, чесно. Таке трапляється раз на мільйон і сталося зараз. Важко щось говорити, – сказав Куліш.

Перемогу здобув китайський спортсмен Чжан Чанхуан, який встановив новий олімпійський та світовий рекорд. Його результат 466,0 бали.

До трійки лідерів також увійшли Сергій Каменський із ОКР та серб Міленко Себич.

28-річний Сергій Куліш є призером Олімпійських ігор-2016 у стрільбі з пневматичної гвинтівки з десяти метрів. У Ріо він здобув срібну медаль.