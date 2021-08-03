Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко вийшла у півфінал Олімпійських ігор в Токіо, двічі застосувавши прийом туше.

Вранці 3 серпня спортсменка здолала представницю Китаю Цзя Лун з рахунком 4:0.

У попередній сутичці Коляденко поступалася нігерійці Амінат Аденії з рахунком 4:0, але потім виконала туше, який приніс їй перемогу.

За участь у фіналі змагань Коляденко побореться з Айсулу Тинибековою з Киргизії. Поєдинок відбудеться 3 серпня.

Ірина Коляденко – 22-річна борчиня вільного стилю родом з міста Радомишль Житомирської області. На міжнародних аренах вона виступає з 2017 року, але за цей час встигла непогано себе проявити.

Цього року Коляденко стала чемпіоном Європи у Варшаві, також на її рахунку бронза на Чемпіонаті Європи-2020 у Римі.

У 2019 році вона стала срібною призеркою Чемпіонату світу у Нур-Султані (Казахстан).

Олімпійські ігри в Токіо триватимуть до 8 серпня. У найпрестижніших спортивних змаганнях беруть участь понад 11 тис. спортсменів з 205 країн.

Збірна України цього року представлена у складі понад 150 осіб, які змагаються у 25 видах спорту.

Наразі на рахунку українських олімпійців шість нагород – одна срібна та п’ять бронзових. Більше про Олімпійські ігри в Токіо та участь українців читайте у матеріалі.