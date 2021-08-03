Українська спортсменка Алла Черкасова взяла бронзу на Олімпійських іграх з греко-римської боротьби. Вона перемогла японку Сару Досе.

У півфіналі Черкасова програла чемпіонці світу Тамірі Менса-Сток з США (4:10).

За день до цього 32-річна Черкасова перемогла польку Агнешку Вещек (11: 0) в 1/8 фіналу, а в чвертьфіналі здолала Анну Шелл з Німеччини (6: 0).

Сара Дошо, з якою вона змагалася за бронзу, є чемпіонкою Олімпійських ігор 2016, чемпіонкою світу 2017, призером чемпіонатів світу 2013-2015 років і чотирикратною чемпіонкою Азії.

Таким чином Україна має вже шість бронзових і одну срібну медаль.