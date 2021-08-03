Український борець вільного стилю Алла Черкасова здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, здолавши спортсменку з Японії Досьо Сару.

Черкасова впевнено поклала на туше свою суперницю та виборола для нашої держави шосту бронзову перемогу. Загалом Україна має у своїй скарбничці сім медалей, серед яких одна срібна.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Алла Черкасова родом зі Львова. За 32 роки життя спортсменка встигла стати чемпіонкою світу та Європи та золотою медалісткою Кубку світу.

Черкасова – майстер спорту України міжнародного класу. Для українки – це другі літні Олімпійські ігри. Під час змагань у 2016 році вона посіла 11-те місце у ваговій категорії до 75 кг.

З 2004 року українку навчає 44-річний Андрій Пістун зі Львова, який має звання заслуженого тренера України з вільної боротьби. Спортсмен виростив щонайменше чотирьох переможців та призерів міжнародних та національних змагань найвищого рівня.

Серед них – спортсменки Юлія Остапчук (дворазовий чемпіон Європи), Оксана Ващук (майстер спорту України з вільної боротьби), Олександра Когут (чотириразовий призер чемпіонатів Європи), Людмила Балушка (переможець Кубку світу) та Алла Черкасова, яка сьогодні стала бронзовим призером Олімпіади.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про вручення Черкасовій державної нагороди/медалі За працю і звитягу за досягнення високих спортивних результатів у II Європейських іграх, які проходили у Мінську.

Фото: НОК України