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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Олімпійські ігри-2020: лідирують Китай та США, Україна замикає топ-60

Олімпійські медалі

За підсумками одинадцяти змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України має п’ять бронзових медалей та одну срібну.

У суботу, 31 липня, п’яту бронзу Україні принесла тенісистка Еліна Світоліна в одиночному розряді. А у неділю, 1 серпня, перше срібло на Іграх-2020 здобув плавець Михайло Романчук.

Раніше нагороди виграли дзюдоїстка Дар’я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.

У загальному медальному заліку лідирує Китай – 29 золотих, 18 срібних та 16 бронзових медалей. Другими йдуть США (22, 27, 17), третя – Японія (18, 6, 10), Україна на 60-му місці.

Список медального рейтингу Олімпіади-2020

медальний залік Токіо 2020 3 серпня

Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня. У змаганнях братимуть участь понад 150 спортсменів збірної України, які представляють 25 видів спорту. За весь час незалежності України це вже сьома Олімпіада.

Змагання мали відбутися минулого року, проте їх перенесли на 2021-й через пандемію коронавірусу. Україна в заліку перебуває на 56-й сходинці. Спортсменам вдалося завоювати п’ять бронзових медалей. У суботу тенісистка Еліна Світоліна виборола п’яту бронзу для України, перемігши в непростому поєдинку проти Олени Рибакіної з Казахстану.

Спортивні змагання на Олімпіаді

На Олімпіаді в Токіо буде представлено 33 види спорту та 50 дисциплін. Загалом розігруються 339 комплектів медалей. Серед нових видів спорту, що були додані цього року, виявилися серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

На Олімпійських іграх найпопулярнішими видами спорту залишилися легка атлетика, плавання та гімнастика.

Факти ICTV зібрали найголовніше про Олімпійські ігри 2020 у Токіо.

Фото: Dreamstime

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