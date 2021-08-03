Українські спортсмени з Рівного Михайло Романчук та Олег Омельчук можуть отримати квартири у місті.

Наразі вони здобули половину медалей для збірної України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Плавець Романчук став срібним і бронзовим призером, а стрілець Омельчук завоював бронзу.

Про намір придбати квартири для рівненських олімпійців заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, питання виділення коштів розглянуть на найближчій сесії ОДА. Крім того, у басейні, де тренувався Михайло Романчук, у 2022 році проведуть реконструкцію.

– Підтримка наших спортсменів та розвиток спорту – це пріоритет державної та обласної влади. Пишаємося нашими олімпійцями!

Михайло Романчук – 24-річний плавець з Рівного. На Олімпійських іграх в японському Токіо він завоював бронзу на змаганнях з плавання на 800 м і встановив олімпійський рекорд, подолавши відстань за 7:41.28.

На дистанції 1,5 тис. м вільним стилем Романчук став другим і приніс збірній Україні першу срібну медаль на Олімпіаді-2020. На рахунку спортсмена безліч нагород на міжнародних змаганнях.

Стрільцю Олегу Омельчуку 38 років, він народився у селі Великі Селища Рівненської області.

Цього року він четвертий раз брав участь в Олімпійських іграх. У змаганнях серед змішаних команд зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 м Омельчук разом з Оленою Костевич здобув бронзову медаль.

У 2019 році він відзначився на Європейських іграх у Мінську, ставши срібним призером.

Фото: НОК

Джерело: Віталій Коваль