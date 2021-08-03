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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Спортсмени їдуть із Білорусі після ситуації із Тимановською – журналіст

Христина Тимановська

Відомий білоруський спортсмен залишив територію своєї країни після ситуації у Токіо з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською.

Про це повідомив журналіст Єврорадіо Дмитро Лукашук, але імені спортсмена, який залишив Білорусь, він не назвав.

— Щойно мені написала одна відома особа зі спорту, що він щойно перетнув білоруський кордон. Я не буду уточнювати, поки не отримав дозволу від цієї людини, щоб дати про нього інформацію.

Але факт залишається фактом. Спортсмени їдуть із Білорусі, – сказав журналіст.

Ситуація із Тимановською

Під час літніх Олімпійських ігор у Токіо білоруська легкоатлетка Христина Тимановська розкритикувала білоруських тренерів через некомпетентність. Вони без її відома внесли її до заявки на естафету 4х400 метрів.

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Згодом спортсменку намагалися насильно повернути із Токіо до Мінська. В аеропорту Христина звернулася по допомогу до поліції, тож її взяли під охорону. Чоловік Тимановської разом із дитиною виїхали до Києва.

Згодом стало відомо, що Польща видала спортсменці гуманітарну візу, а Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування у справі легкоатлетки.

Джерело: Tribuna.by

Фото: Христина Тимановська

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