Відомий білоруський спортсмен залишив територію своєї країни після ситуації у Токіо з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською.

Про це повідомив журналіст Єврорадіо Дмитро Лукашук, але імені спортсмена, який залишив Білорусь, він не назвав.

— Щойно мені написала одна відома особа зі спорту, що він щойно перетнув білоруський кордон. Я не буду уточнювати, поки не отримав дозволу від цієї людини, щоб дати про нього інформацію. Але факт залишається фактом. Спортсмени їдуть із Білорусі, – сказав журналіст.

Ситуація із Тимановською

Під час літніх Олімпійських ігор у Токіо білоруська легкоатлетка Христина Тимановська розкритикувала білоруських тренерів через некомпетентність. Вони без її відома внесли її до заявки на естафету 4х400 метрів.

Згодом спортсменку намагалися насильно повернути із Токіо до Мінська. В аеропорту Христина звернулася по допомогу до поліції, тож її взяли під охорону. Чоловік Тимановської разом із дитиною виїхали до Києва.

Згодом стало відомо, що Польща видала спортсменці гуманітарну візу, а Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування у справі легкоатлетки.

Джерело: Tribuna.by

Фото: Христина Тимановська