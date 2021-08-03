Везу бронзу синові: Алла Черкасова подякувала Україні за підтримку

Українська спортсменка Алла Черкасова щаслива, що привезе своєму синові бронзову медаль, завойовану на Олімпійських іграх у Токіо.

Вона розповіла, що йшла до цієї мети протягом десяти років, представляючи Україну на змаганнях в Європі та світі.

За словами Черкасової, за свою спортивну кар’єру вона зустрічалася з багатьма людьми, які допомагали їй як словом, так і ділом.

– Я вдячна всій Україні та Богові за цю нагороду, – зазначила Черкасова.

Українська спортсменка додала, що їй було складно налаштуватися на успіх у Токіо, проте вона була готова до боротьби, оскільки усвідомлювала, що це можуть бути її останні шість хвилин в кар’єрі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав Аллу Черкасову зі здобуттям бронзової медалі.

У бою за третє місце українка перемогла японську спортсменку Сару Досьо.

У 2018 році Черкасова завоювала титул чемпіонки світу на змаганнях в Будапешті, а потім виграла чемпіонат Європи.