Я люблю Україну, це все для неї: Насібов не стримав емоцій після виходу у фінал ОІ

Борець з греко-римської боротьби Парвіз Насібов не стримав емоцій після виходу до фіналу літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

У запеклій боротьбі він здолав єгипетського борця Мохамеда Ібрагіма Елсаєда з рахунком 7:6.

— Це в мене сльози, бо я подолав дуже важкий шлях до цих Олімпійських ігор. У мене батьки вдома чекають та переживають. Це такі сльози, які не можу стримати. Величезне спасибі всій Україні, велике вітання. Я люблю цю країну, це все для України. Слава Богу, хвала Всевишньому, що він мене нагородив саме такою перемогою. Чим важча перемога, тим вона солодша, як кажуть, – сказав Парвіз.

Програючи у рахунку, Парвіз зумів повністю переломити сценарій сутички. Моментами, навіть, здавалося, що судді зустрічі були на боці єгиптянина.

— План Бога, який написаний, хоч 150 суддів будуть. Всі знають, що в нас немає такого фінансування, щоб нас тягнути, але нам це не треба. Українці – сильний народ, ми виграли. Але це ще не все, в мене завтра фінал, я на нього буду налаштовуватися. Це такі емоції, які я спробую забути, коли вийду з залу.

Парвіз Насібов вийшов до фіналу літніх Олімпійських ігор-2020 у греко-римській боротьбі, здолавши Мохамеда Ібрагіма Елсаєда з рахунком 7:6.

Під час сутички Парвіз поступався у рахунку 0:6, але зумів вирвати перемогу. Ще три зароблені очки судді забрали у Насібова.

В 1/4 фіналу наш борець здолав представника ОКР Артема Суркова, який є віце-чемпіоном світу 2019 року та чемпіоном світу 2018 року. А на старті турніру здолав данця Фредріка Б’єррехуса (5:1).

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Джерело: UA: Перший