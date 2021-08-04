Лузан виграла перший заїзд у веслуванні та вийшла у півфінал Олімпіади

Українська спортсменка Людмила Лузан впевнено перемогла в першому заїзді каное-одиночок, виборовши шанс змагатися у півфіналі Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Спортсменка на дистанції 200 м виграла свій заїзд, подолавши шлях за 45.571 секунд. Півфінал Олімпійських ігор з веслування на байдарках та каное відбудеться у четвер, 5 серпня.

Друге місце на каное-одиночках на 200 м посіла спортсменка з Китаю Лін Веньцзюнь, показавши результат у 46,449 секунди. Третьою стала іспанка Джако Антіа (46.691 секунди).

Українська каноїстка Анастасія Четверикова фінішувала четвертою, тому вона виступить в 1/4 фіналу Олімпіади сьогодні, 4 серпня.

Марія Повх та Юлія Юрійчук у змаганнях на байдарках-одиночках на 500 м припливли четвертою та п’ятою відповідно, тому також виступлять у чвертьфіналі Олімпіади.

До кінця спортивних змагань в рамках Олімпійських ігор в Токіо залишилося п’ять днів – вони завершаться 8 серпня. За цей час Україна виборола шість бронзових та одну срібну медалі.