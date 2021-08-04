4 серпня у Токіо на Олімпійських іграх 2020 п’ять спортсменів із України стали справжніми героями, завоювавши за день чотири нагороди, одна з яких – золота. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський привітав українських учасників Олімпіади, заявивши, що свято спорту триває.

Глава держави привітав борця Парвіза Насібова, який приніс Україні срібну медаль у греко-римській боротьбі у вазі до 67 кг.

– У 22 роки – це величезне досягнення. Парвіз великий молодець. Це друге наше срібло та восьма і, впевнений, не остання медаль на Іграх, – написав президент.

Вітаю Парвіза Насібова, який здобув для ???????? срібну медаль у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг на #Олімпіаді! У 22 роки – це величезне досягнення. Парвіз великий молодець! Це друге наше «срібло» та восьма і, впевнений, не остання медаль на іграх @Tokyo2020! Вболіваємо! pic.twitter.com/WfP5CeFe6j — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Справді, це була не остання медаль України. Адже сьогодні борець Жан Беленюк завоював перше золото і став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг.

– Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі. Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці, – привітав Зеленський.

Таке довгождане перше «золото» для ???????? на @Tokyo2020! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці! pic.twitter.com/tW66CMpRh5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Привітав український очільник і синхроністок Марту Федіну та Анастасію Савчук. Вони перші в історії України здобули олімпійську медаль в артистичному плаванні.

– Справжнє медальне цунамі влаштували Україні водні грації з Харкова Марта та Анастасія. Дякую дівчатам за бронзу на Олімпіаді- 2020. Свято спорту триває, – написав Зеленський.

Справжнє медальне «цунамі» влаштували Україні водні грації з Харкова Марта Федіна та Анастасія Савчук. Дякую дівчатам за «бронзу» на Олімпіаді @Tokyo2020. Це перша олімпійська нагорода України в артистичному плаванні. Свято спорту триває! pic.twitter.com/bkXILyfMji — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Також завоювала бронзу для України Ірина Коляденко у жіночій боротьбі у вазі до 62 кг.

– Сьогодні на Олімпіаді – день України. Ще одна медаль на Іграх. Вітаю нашу Ірину зі здобуттям бронзи.

Сьогодні на #Олімпіаді – день України! Ще одна медаль для ???????? на іграх @Tokyo2020! Вітаю нашу Ірину Коляденко зі здобуттям «бронзи» у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг! У скарбничці нашої збірної вже 11 олімпійських нагород! pic.twitter.com/PbB46NSmmX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Таким чином на рахунку нашої збірної вже 11 олімпійських нагород – одна золота, дві срібні та вісім бронзових.

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