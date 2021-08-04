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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Медальне цунамі: Зеленський привітав призерів Олімпіади-2020 у Токіо

Володимир Зеленський

4 серпня у Токіо на Олімпійських іграх 2020 п’ять спортсменів із України стали справжніми героями, завоювавши за день чотири нагороди, одна з яких – золота. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський привітав українських учасників Олімпіади, заявивши, що свято спорту триває.

Глава держави привітав борця Парвіза Насібова, який приніс Україні срібну медаль у греко-римській боротьбі у вазі до 67 кг.

– У 22 роки – це величезне досягнення. Парвіз великий молодець. Це друге наше срібло та восьма і, впевнений, не остання медаль на Іграх, – написав президент.

Справді, це була не остання медаль України. Адже сьогодні борець Жан Беленюк завоював перше золото і став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг.

– Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі. Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці, – привітав Зеленський.

Привітав український очільник і синхроністок Марту Федіну та Анастасію Савчук. Вони перші в історії України здобули олімпійську медаль в артистичному плаванні.

– Справжнє медальне цунамі влаштували Україні водні грації з Харкова Марта та Анастасія. Дякую дівчатам за бронзу на Олімпіаді- 2020. Свято спорту триває, – написав Зеленський.

Також завоювала бронзу для України Ірина Коляденко у жіночій боротьбі у вазі до 62 кг.

– Сьогодні на Олімпіаді – день України. Ще одна медаль на Іграх. Вітаю нашу Ірину зі здобуттям бронзи.

Таким чином на рахунку нашої збірної вже 11 олімпійських нагород – одна золота, дві срібні та вісім бронзових.

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Фото: Офіс президента

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